Несправність експресу до Борисполя: пасажиру, який спізнився на літак, компенсували 550 доларів

Чоловік працює в Австралії, через проблеми з експресом він пропустив один робочий день.

Пасажиру Даніелю Беккеру, який спізнився на свій літак через поломку нового експреса «Київ-Бориспіль», повністю компенсували вартість квитка.

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У коментарі «Громадському» Беккер розповів, що після інциденту з ним зв’язалось керівництво «Укрзалізниці» та пообіцяло повністю компенсувати всі витрати, аби «закрити це питання якомога раніше».

«Я ночував у друзів біля метро «Вокзальна». От чому і вирішив їхати новим експресом…Після того зранку мені викликали машину до дому, привезли до Укрзалізниці. Я написав заяву і мені видали повну вартість квитка у гривні за курсом продажу. Я їх обміняв на 550 доларів (саме стільки Беккер витратив на новий квиток – ред.). Потім машина з водієм, яку виділила УЗ, відвезла мене до аеропорту. Тепер я чекаю на виліт», — розповів він.

Чоловік працює в Австралії. З Києва він летів туди через Доху (Катар). Квиток на пересадку йому також змінили.

За словами пасажира, через цю затримку він пропустив один робочий день, «проте враховуючи обставини, на роботі зрозуміли».

Нагадаємо, швидкісний експрес із Києва до аеропорту «Бориспіль» зламався наступного дня після його запуску. Аби встигнути на рейси, деякі пасажири вискочили з потяга.