У ДФС назвали кількість розмитнених за тиждень "євроблях"

За тиждень в Україні було оформлено 74 авто, які були ввезені в митних режимах тимчасового транзиту.

В Україні з 26 листопада розмитнили 74 автомобілі на єврономерах.

Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на прес-секретаря Державної фіскальної служби України Наталію Нєпряхіну.

За її словами, за тиждень в Україні було оформлено 74 авто, які були ввезені в митних режимах тимчасового транзиту.

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Найбільше автомобілів на єврономерах, а саме 55, розмитнили на Чернівецькій митниці.

Наразі в бюджет зараховано 4,675 млн грн, в тому числі 119 тис. грн штрафів за порушення режиму тимчасового ввезення або транзиту авто, які власники "евроблях" заплатили при розмитненні своїх авто.

Нагадаємо, 25 листопада вступили в силу закони про розмитнення автомобілів з європейської реєстрацією №8487 і №8488.