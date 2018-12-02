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У ДФС назвали кількість розмитнених за тиждень "євроблях"

23:57, 02 грудня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Українці сплатили 119 тисяч грн штрафів за несвоєчасне розмитнення авто / фото УНІАН

Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на прес-секретаря Державної фіскальної служби України Наталію Нєпряхіну.

За її словами, за тиждень в Україні було оформлено 74 авто, які були ввезені в митних режимах тимчасового транзиту.

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Найбільше автомобілів на єврономерах, а саме 55, розмитнили на Чернівецькій митниці.

Наразі в бюджет зараховано 4,675 млн грн, в тому числі 119 тис. грн штрафів за порушення режиму тимчасового ввезення або транзиту авто, які власники "евроблях" заплатили при розмитненні своїх авто.

Нагадаємо, 25 листопада вступили в силу закони про розмитнення автомобілів з європейської реєстрацією №8487 і №8488.

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Теги: #розмитнення#ДФС#євробляхи в Україні