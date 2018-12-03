Експрес до «Борисполя» з'єднають з метро на Видубичах

30 листопада «Укрзалізниця» запустила експрес-потяг між станцією «Київ-Пасажирський» і міжнародним аеропортом «Бориспіль».

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» планує додати до маршруту залізничного експрес-поїзда Kyiv Boryspil Express, що курсує між станцією «Київ-Пасажирський» і аеропортом «Бориспіль», зупинку на Видубичах.

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Про це виконуючий обов'язки голови правління компанії Євген Кравцов повідомив на своїй сторінці в Facebook, коментуючи запитання одного з користувачів про те, чи буде зупинка поїзда Kyiv Boryspil Express на Видубичах.

«Там ми будемо будувати нову платформу і проводити її пряму інтеграцію з метро. Зупинка буде», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада «Укрзалізниця» запустила залізничний експрес Kyiv Boryspil Express між станцією «Київ-Пасажирський» і міжнародним аеропортом «Бориспіль». Купити квитки на експрес можна в залізничних касах і кіосках самообслуговування. Залізничне сполучення між столицею та аеропортом функціонуватиме в режимі 24/7.

Маршрут поїзда проходить від вокзалу «Київ-Пасажирський» через станцію «Дарниця» до терміналу D аеропорту «Бориспіль». Спочатку планувалося, що потяг буде зупинятися і на станції «Видубичі». Розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин.