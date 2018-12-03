Українці почали купувати більше нових авто: п'ятірка найпопулярніших брендів

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-листопаді зросли на 2% - до 74,8 тис. штук.

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-листопаді 2018 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросли на 2% – до 74,8 тис. одиниць, повідомляє прес-служба асоціації «Укравтопром».

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За даними «Укравтопрому», в листопаді автопарк України поповнився новими легковими автомобілями на 7,3 тис. шт., що на 4% менше за показники продажів минулого року.

Найпопулярнішим брендом листопада став Renault. Першу сходинку рейтингу Renault посів з показником 865 реалізованих автомобілів. Таким чином, до минулого року цей бренд поліпшив свій листопадовий результат на 15%.

На другому місці Toyota з показником 757 авто, що на 10% менше у порівнянні з минулим роком.

Третє місце українці віддали Nissan, придбавши 687 нових машин цієї марки. При цьому Nissan покращила минулорічний результат у 2 рази.

Четверте місце у KIA - 621 авто, що на 29% більше у порівнянні з листопадом 2017 року.

Замикає п'ятірку лідерів Skoda, в активі якої 407 реєстрацій нових легкових автомобілів в листопаді цього року, що на 7% менше, ніж роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зросли на 25% - до 82,3 тис. одиниць.