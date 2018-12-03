Huawei представить перший у світі смартфон з «дірявим» екраном

Компанія запланувала дату анонсу Nova 4 на 17 грудня.

Компанія Huawei оголосила точну дату анонсу майбутнього смартфона Huawei Nova 4, що йде на зміну порівняно свіжій моделі Huawei Nova 3.

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Ця модель примітна тим, що першою отримає один із «дірявих» екранів, які стануть одним із найбільш популярних трендів в індустрії смартфонів наступного року. Анонс, як свідчить офіційний тизер, запланований на 17 грудня, пише itc.ua.

За попередніми даними, Huawei Nova 4 базується на однокристальній системі Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ і 128 ГБ флеш-пам'яті. Також згадується чотири камери (здвоєна основна і така ж фронтальна) і підекранний сканер відбитків пальців. З коробки на смартфоні встановлена ОС Android 9.0 Ріе з фірмовою оболонкою EMUI 9.0.

Зазначимо, що на підході ще два смартфони, оснащені екранами з точковим вирізом під фронтальну камеру – Samsung Galaxy A8s і Lenovo Z5s.