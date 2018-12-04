Росія частково розблокувала українські порти в Азовському морі - Омелян

Міністр інфраструктури висловив сподівання, що найближчими днями українські порти буде розблоковано повністю, а наступним кроком стане звільнення українських моряків.

Станом на 3 грудня 2018 року спостерігається рух суден через Керченську протоку у напрямку українських портів в Азовському морі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України з посиланням на слова очільника відомства Володимира Омеляна.

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«Так, частково розблоковані порти Бердянськ та Маріуполь. Судна здійснюють свій рух на вхід та вихід через Керченську протоку у напрямку українських портів. Судна зупиняються російською стороною, оглядаються, як і раніше, проте частково рух відновлено», - заявив Володимир Омелян.

За його словами, на вхід в Азовське море очікують 17 суден, на вихід - 1. Ще 9 суден стоять біля причалів в портах.

Очільник Міністерства інфраструктури зазначив, що розблокування українських портів стало можливим завдяки скоординованим діям української влади, жорсткій та однозначній міжнародній реакції, а також увазі з боку іноземних медіа. «Вчора разом із заступником Міністра оборони України Анатолієм Петренком та керівником Адміністрації морських портів України ми зробили розширену спільну прес-конференцію в порту Маріуполя для іноземних медіа, де розповіли про порушення міжнародного права з боку Російської Федерації, економічні та геополітичні загрози від блокування портів Азову, а також закликали міжнародну спільноту виступити єдиним голосом на захист демократії, миру і свободи в Україні», – сказав Омелян.

Міністр інфраструктури висловив сподівання, що найближчими днями українські порти буде розблоковано повністю, а наступним кроком стане звільнення українських моряків.