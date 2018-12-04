Трасу Київ-Чоп тимчасово перекриють

Перекриття дороги пов'язано з проведенням ремонтних робіт.

Через проведення ремонтних робіт на Закарпатті відрізок траси Київ-Чоп неподалік села Сусково Свалявського району буде перекрито.

Про це повідомили у Патрульній поліції Закарпатської області.

"4 грудня водії зможуть перетнути місце проведення робіт без особливих ускладнень, не з’їжджаючи з даної траси. Однак, вже 5 грудня (орієнтовно до 13-ої години) рух на ділянці дороги M-06, від км 752 + 375 до км 753 + 775 буде повністю перекритий", - йдеться у повідомленні.

Об’їзд цього відрізку траси буде можливий через дорогу районного значення неподалік села Сусково.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада активісти організації «Авто Євро Сила» перекрили трасу Київ-Чоп у Львівській області.