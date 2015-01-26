У Карпатах відновили рух у місці сходження з рейок 10 вантажних вагонів

На залізничній станції Лавочне Львівської залізниці з 10.00 понеділка, 26 січня, відновлено рух поїздів, який був припинений з 06.35 неділі, 25 січня, через сходження з рейок 10 вагонів із залізною рудою.

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, після завершення робіт по переміщенню вагонів на рейки, рух залізничного транспорту на станції Лавочне було відновлено.

На місці події для ліквідації аварії працюють три відбудовчих поїзди зі станцій міст Стрий, Львів та Мукачеве та 170 працівників «Укрзалізниці». Паралельно проводяться роботи по відновленню колії та опори контактної мережі.

На місці події працювали відповідні силові структури та оперативна група обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Причини події з’ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня о 06:35 на виїзді зі станції Лавочне Сколівського району Львівщини (1,5 км. від станції в бік станції Чоп) у вантажного потягу № 1609 у складі 48 вагонів, який рухався зі станції Вечірній Кут Дніпровської залізниці до станції Чоп Львівської залізниці, на затяжному повороті, на швидкості 38 км/год зійшли з рейок 10 вагонів із залізною рудою. Пошкоджено близько 130 м залізничної колії та 1 опору контактної мережі. Потерпілих немає. Внаслідок аварії рух потягів по станції Лавочне було тимчасово припинено і здійснювався в об’їзд через станції Дрогобич і Самбір.