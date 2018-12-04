Вистачило на п'ять днів: УЗ почала скасовувати експреси до "Борисполя"

У результаті цього інтервал руху експресів вночі збільшено до двох годин, в піковий час - майже до однієї години, у міжпіковий - перевищує одну годину.

Держкомпанія «Укрзалізниця» почала скасовувати поїзди «Київ Бориспіль Експрес» до аеропорту "Бориспіль" на п'ятий день після початку регулярного сполучення між Києвом і головними повітряними воротами України.

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Як випливає з оновленого розкладу, який введено в дію з 00:00 4 грудня, скасовано низку рейсів у нічний час, також у піковий ранковий і вечірній, повідомляє avianews.com.

В результаті цього інтервал руху експресів вночі збільшено до двох годин, в піковий час - майже до однієї години, у міжпіковий — перевищує одну годину.

У перші дні руху поїздів основний інтервал становив близько 1 години, при цьому в ранковий і вечірній час він зменшувався до 27-44 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада «Укрзалізниця» запустила залізничний експрес Kyiv Boryspil Express між станцією «Київ-Пасажирський» і міжнародним аеропортом «Бориспіль». Купити квитки на експрес можна в залізничних касах і кіосках самообслуговування. Залізничне сполучення між столицею та аеропортом буде функціонувати в режимі 24/7.

Маршрут поїзда проходить від вокзалу «Київ-Пасажирський» через станцію «Дарниця» до терміналу D аеропорту «Бориспіль». Спочатку планувалося, що потяг буде зупинятися і на станції «Видубичі». Розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин.

1 грудня в «Укрзалізниці» повідомили, що близько полудня машиніст поїзда через технічну несправність на 19-му км маршруту попросив допоміжний поїзд.

У держкомпанії пояснили, що технічна несправність в поїзді Kyiv Boryspil Express виникла через негоду, вибачилися і пообіцяли розслідувати інцидент докладніше.