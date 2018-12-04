Експрес Київ-Бориспіль сьогодні знову зламався дорогою до аеропорту

Перший раз поїзд Kyiv Boryspil Express зламався 1 грудня близько полудня через технічну несправність на 19-му км маршруту.

Рейковий автобус "Київ - аеропорт Бориспіль" з відправленням о 15.00 зламався на перегоні Дарниця-Фармацевтична.

Про це повідомив пасажир поїзда Михайло Макаренко на сторінці в Facebook.

За його словами, у поїзда виникли проблеми з двигуном. "Потяг Київ-Аеропорт Бориспіль заглох на перегоні Дарниця-Фармацевтична. Не запускається двигун. Стоїмо на перегоні", - написав Михайло Макаренко.

Пізніше він додав, що двигун все ж вдалося запустити, однак рейковий автобус PESA 620 М-011 так і не поїхав.

У підсумку, поїзд все таки дістався до аеропорту "Бориспіль" із 30-хвилинним запізненням. Але не самостійно - "притягнув" його туди тепловоз М62.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада «Укрзалізниця» запустила залізничний експрес Kyiv Boryspil Express між станцією «Київ-Пасажирський» і міжнародним аеропортом «Бориспіль». На відкритті були присутні президент Петро Порошенко, прем'єр Володимир Гройсман, міністр інфраструктури Володимир Омелян.

На наступний день після його запуску Швидкісний експрес з Києва в аеропорт «Бориспіль» зламався. Майже всі пасажири експрес-поїзда встигли на свої рейси. Одному з пасажирів "Укрзалізниця" компенсувала 550 доллдаров за новий авіаквиток.

Купити квитки на експрес можна в залізничних касах і кіосках самообслуговування. Залізничне сполучення між столицею та аеропортом буде функціонувати в режимі 24/7.

Маршрут поїзда проходить від вокзалу «Київ-Пасажирський» через станцію «Дарниця» до терміналу D аеропорту «Бориспіль». Спочатку планувалося, що потяг буде зупинятися і на станції «Видубичі». Розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин.