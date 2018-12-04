Причина - збільшення навантаження на систему в 6 разів

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» запровадила обмеження в роботі онлайн-системи продажу квитків у зв'язку зі збільшенням навантаження в 6 разів. Про це повідомила прес-служба компанії.

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«У зв'язку зі збільшенням у 6 разів навантаження на онлайн-систему продажу квитків booking.uz.gov.ua, фахівцями «Укрзалізниці» вживаються заходи для забезпечення коректної роботи сервісу. Зокрема, для забезпечення проведення клієнтських платежів. Зараз для стабілізації роботи системи накладено обмеження в 140 сесій за секунду, необхідне для забезпечення здійснення операцій клієнтських платежів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найближчим часом, у міру стабілізації ситуації, обмеження будуть зняті.

«Укрзалізниця» просить клієнтів з розумінням ставитися до ситуації, що склалася», - зазначили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця» почала відкривати продаж квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня.

«На цей момент відкрито продаж квитків на 70% цілорічних поїздів. На інші поїзди продаж буде відкрито найближчим часом», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після реалізації всіх квитків на цілорічні поїзди, «Укрзалізниця» почне призначення додаткових поїздів на період новорічних і різдвяних свят.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» з метою запобігання зловживанням і запобігання дефіциту квитків на поїзди в період новорічних і різдвяних свят заборонила здійснювати повернення квитків через інтернет на період з 15 грудня 2018 року до 15 січня 2019 року - до закінчення пікового періоду зимових перевезень.