В УЗ назвали причину скасування експресів до «Борисполя» та оприлюднили новий розклад

Інтервал руху експресів вночі з 01:00 до 05:00 збільшено до двох годин, у решту часу становить близько однієї години.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» скоригувала графік руху швидкісного експресу Kyiv Boryspil Express, який курсує між вокзалом «Київ-Пасажирський» та міжнародним аеропортом «Бориспіль», скоротивши рейси в нічні години. Про це повідомила прес-служба компанії.

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«Швидкісний експрес Київ-Пасажирський - Бориспіль-аеропорт наразі курсує в штатному режимі. За цю добу зафіксовано один випадок відхилення від графіка експресу. Крім того, після вивчення пасажиропотоку «Укрзалізниця» коригує графік руху швидкісного експресу. Здійснені зміни в розкладі курсування враховують на даному етапі існуючий пасажиропотік на маршруті ст. Київ-Пасажирський - ст. Бориспіль-аеропорт. Скорочення торкнулося рейсів у нічні години», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 00:00 годин цієї доби на маршруті курсуватиме 27 пар поїздів.

За результатами коригування інтервал руху експресів вночі з 01:00 до 05:00 збільшено до двох годин, у решту часу становить близько однієї години.

При цьому, у разі збільшення або зменшення пасажиропотоку, «Укрзалізниця» й надалі коригуватиме кількість пар поїздів як у бік їх зменшення, так і в бік збільшення.

Також у прес-службі повідомили, що після запуску експресом Київ-Пасажирський - Бориспіль-аеропорт вже скористалися понад 6 тисяч пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» з метою запобігання зловживанням і дефіциту квитків на поїзди у період новорічних і різдвяних свят заборонила здійснювати повернення квитків через інтернет на період з 15 грудня 2018 року по 15 січня 2019 року, до закінчення пікового періоду зимових перевезень.