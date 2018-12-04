«Євробляхери» залишають свої авто за кордоном, аби не платити мито та заставу (відео)

Водночас, якщо ще тиждень тому власники авто на єврономерах влаштовували пікети на пунктах пропуску, то тепер вони спричинили справжній колапс на митниці.

Власники автомобілів на єврономерах окупували митниці, аби легалізувати свої авто. В той же час, деякі водії залишають свої автомобілі з європейськими номерами за кордоном, оскільки не мають грошей на розмитнення чи заставу.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що у Чернівцях за кілька днів дії нового закону про розмитнення цю процедуру вже пройшли майже двісті власників «євроблях». Почали розмитнення і в інших областях.

Якщо ще тиждень тому власники авто на єврономерах влаштовували пікети на пунктах пропуску, то тепер вони спричинили справжній колапс на митниці. На проходження експертного огляду авто утворилася черга - без нього розмитнити автівку неможливо.

У відділі митного оформлення так само чимало людей. Більшість вже визначились - своє авто треба розмитнювати, оскільки закон вже не зміниться.

"Це не змінює нічого. Піти, узаконити якось. За машину, яку я там дав 3,5 тисячі євро, я тут 3,2 маю дати", - заявив журналістам власник авто на єврономерах Ілля Гуцуляк.

Якщо кілька днів тому на Чернівецькій митниці оформили трохи більше півсотні авто на єврономерах, то станом на сьогоднішній ранок їх вже 189. На митниці навіть назвали точну суму сплачених в бюджет коштів - 16 млн 800 тис. гривень. Щодня тут оформлюють близько 40 авто.

У сервісному центрі МВС відсьогодні планують почати видавати розмитненим автівкам українські номери. Тут, як і на митниці, в разі сильного напливу бажаючих, готові працювати без вихідних, поки черга не спаде.

На Львівщині мешканці прикордонних регіонів також почали розмитнювати автомобілі. На вихідних двоє водіїв навіть залишили заставу, щоб в'їхати в Україну на єврономерах.

"Якщо за перший тиждень в нас було оформлено три транспортні засоби, то тільки за сьогодні 34 транспортні засоби. І з цих 34 машин стягнено податків близько двох мільйонів гривень", - повідомив керівник Львівської митниці ДФС Левко Прокіпчук.

Зазначається, що деякі водії виїжджають до Польщі на «євроблясі», аби залишити автівку там. За їх словами, на розмитнення чи заставу грошей в них немає. Таких водіїв чимало – на парковці одного із супермаркетів в Польщі можна побачити чимало машин, залишених українцями. Додому вони повертаються вже пішки. За словами таких водіїв, за свою «євробляху» вони заплатили менше, ніж доведеться витратити на розмитнення.

Тим часом, пункти пропуску - порожні. У Краковці раніше водії простоювали в чергах по кілька годин. Зараз - не більше 20 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, раніше власники автомобілів на єврономерах заблокували рух транспорту через пункти пропуску на державному кордоні. Такі дії учасників міжнародного руху були викликані набранням чинності в Україні нових законодавчих норм щодо легалізації ввезених з порушенням митного і податкового законодавства автомобілів з європейською реєстрацією.

25 листопада набули чинності закони України про внесення змін до Податкового та Митного кодексів про зниження акцизу на легкові автомобілі і посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

З дня набрання чинності законом вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення на раніше ввезені автомобілі. Однак особа, яка ввезла в Україну автомобіль в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам.