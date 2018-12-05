"Це не часткове розблокування": журналістка розкрила тактику РФ щодо українських портів

Журналістка не поділяє оптимізму міністра інфраструктури Володимира Омеляна щодо "часткового розблокування" портів.

Росія була змушена розблокувати прохід в Азовське море через Керченську протоку, але при цьому не відмовилася від тактики економічного придушення українських портів.

Таку думку висловила журналістка Лариса Волошина, передає «Обозреватель». Вона наголосила, що не поділяє оптимізму уряду щодо російських поступок.

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"З'явилося повідомлення про те, що Азовське море нібито частково розблоковане. Виходячи з цього повідомлення, входу до Азовського моря очікували 17 суден, а в українських портах Маріуполя і Бердянська очікували виходу 9 суден", - зазначила вона.

"Треба розуміти, що Росія ніколи повністю не блокувала ці порти, вона робила затримки, іноді на кілька днів, а то й на тиждень, на так звані перевірки", - пояснила Волошина.

Журналістка прокоментувала заяву міністра інфраструктури Володимира Омеляна про те, що Росія продовжує оглядати кораблі, які йдуть в українські порти і виходять із них, але не затримує, а пропускає їх через Керченську протоку.

"Мене дивує це оптимістичне бачення Омеляна в тому плані, що це є частковим розблокуванням. Це не часткове розблокування, це тактика, яку РФ використовує з початку весни. Цю тактику західні експерти називають економічним придушенням, економічними санкціями Росії проти України", - заявила Волошина.