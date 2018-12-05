В "Укрзалізниці" розповіли, як курсуватиме експрес Київ-Бориспіль (графік)

Експресом Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт вже скористалося понад 6 тисяч пасажирів.

Швидкісний експрес Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт наразі курсує в штатному режимі.

За цю добу зафіксовано один випадок відхилення від графіка експресу. Крім того, після вивчення пасажиропотоку "Укрзалізниця" корегує графік руху швидкісного експресу, повідомляє прес-служба УЗ.

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Здійснені зміни у розкладі курсування враховують на цьому етапі наявний пасажиропотік на маршруті ст. Київ-Пасажирський - ст. Бориспіль аеропорт. Скорочення торкнулося рейсів у нічні години.

Так, з 00:00 годин цієї доби на маршруті курсуватиме 27 пар поїздів. У разі збільшення або зменшення пасажиропотоку "Укрзалізниця" й надалі корегуватиме кількість пар поїздів, як у сторону їхнього зменшення, так і збільшення.

Після запуску експресу Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт ним вже скористалося понад 6 тисяч пасажирів.