В онлайн-системі продажу квитків ''Укрзалізниці'' стався масштабний збій: у соцмережах - хвиля обурення

Люди обурені ситуацією з продажем квитків, яка склалася в "Укрзалізниці".

В онлайн-системі придбання квитків "Укрзалізниці" стався масовий збій: незважаючи на стягнення необхідної суми, документи на проїзд користувачі не отримали. Ці проблеми із сервісом вже підтвердили й у самій компанії.

Так, 4 грудня "Укрзалізниця" запровадила обмеження в роботі онлайн-системи продажу квитків у зв'язку зі збільшенням навантаження в 6 разів.

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"У зв'язку зі збільшенням у 6 разів навантаження на онлайн-систему продажу квитків booking.uz.gov.ua фахівцями "Укрзалізниці" вживаються заходи для забезпечення коректної роботи сервісу. Зокрема, для забезпечення проведення клієнтських платежів. Зараз для стабілізації роботи системи накладено обмеження в 140 сесій за секунду, необхідне для забезпечення здійснення операцій клієнтських платежів", - йдеться у повідомленні.

У соцмережах це викликало хвилю обурення серед користувачів сервісу онлайн-продажу квитків УЗ. Так, низка юзерів пише, оплатила квитки, однак не отримала документів для проїзду, а потім і гроші не було повернуто.

Люди обурені ситуацією, яка склалася в "Укрзалізниці", й наголошують, що такий ажіотаж перед новорічними святами в компанії могли б передбачити:

Згодом "Укрзалізниця" на своїй сторінці у Facebook повідомила, що налагодила роботу сервісу онлайн-замовлення квитків booking.uz.gov.ua. Наразі сервіс працює ще з обмеженнями, проте нібито клієнти вже почали отримувати свої квитки або ж гроші, які не вдалося отримати раніше через некоректну роботу.

Раніше "Укрзалізниця" з метою запобігання зловживанням й запобігання дефіциту квитків на поїзди в період новорічних і різдвяних свят заборонила здійснювати повернення квитків через інтернет на період з 15 грудня 2018 року до 15 січня 2019 року - до закінчення пікового періоду зимових перевезень.