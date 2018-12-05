УЗ заявила, що стабілізувала роботу онлайн-системи продажу квитків після масового збою

Водночас сайт booking.uz.gov.ua завантажується повільно, час від часу на моніторі з'являється помилка 503.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» стабілізувала роботу онлайн-системи продажу залізничних квитків, повідомила прес-служба перевізника.

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«Наразі роботу онлайн-системи сервіс booking.uz.gov.ua стабілізовано. Клієнти, які здійснили оплату до 19.00, угоди яких були підтверджені банком, починають отримувати свої квитки на зазначені електронні ящики. У разі непідтвердження угоди банком, кошти повертаються на рахунки клієнтів», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що в разі, якщо заявлена операція залишилася без результату, клієнти сервісу booking.uz.gov.ua можуть звернутися з відповідною інформацією в установленому порядку за телефоном: (044) 591-19-88, електронною поштою: booking @ uz.gov.ua або Skype: uz_booking.

«Обмеження на кількість підключень до сайту booking.uz.gov.ua будуть зняті після обробки всіх запитів від клієнтів, які не отримали підтвердження своїх операцій за період з 14-00 до 20-00», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба залізничного перевізника перепрошує пасажирів за тимчасові незручності, що виникли через значне навантаження на систему.

«Наприклад, тільки в період з 19 до 20 годин через сервіс booking.uz.gov.ua успішно було придбано 18 000 квитків. Тоді як у середньому за годину через онлайн-систему продається 2000 квитків», - йдеться в повідомленні.

Додамо, що станом на 12:20 сайт booking.uz.gov.ua завантажується повільно, час від часу на моніторі з'являється помилка 503.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 4 грудня, в онлайн-системі придбання квитків "Укрзалізниці" стався масовий збій: незважаючи на зняття необхідної суми, документи на проїзд користувачі не отримали. Тому "Укрзалізниця" запровадила обмеження в роботі онлайн-системи продажу квитків у зв'язку зі збільшенням навантаження в 6 разів.