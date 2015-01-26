У другий тур відбору на посаду голови «Укрзалізниці» пройшло 11 осіб

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, після кваліфікації та оцінки за професійними вимогами для другого етапу (інтерв'ювання) експерти відібрали 31 кандидата, із яких 20 претендують на посади генеральних директорів аеропортів, а 11 - на посаду керівника «Укрзалізниці».

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Як нагадали у прес-службі, список фіналістів відбору буде сформовано з тих кандидатів, які у другому турі успішно пройдуть співбесіди із заступниками міністра та експертами компаній Talent Advisors, ЕBS та Deloitte, а далі - з міністром інфраструктури.

Фіналістів відбору буде затверджувати міністр інфраструктури. Відомості про потенційних кандидатів на керівні посади будуть розміщені на сайті Міністерства інфраструктури перед подачею у номінаційний комітет.

Також у прес-службі додали, що станом на 26 січня на посаду керівника «Укрпошти» подали резюме 105 претендентів. Прийом резюме триває до 30 січня включно.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що керівники "Укрзалізниці", аеропортів "Бориспіль" і "Львів" можуть бути призначені вже до середини лютого.

Також повідомлялося, що на посади голів «Укрзалізниці», аеропортів «Бориспіль» і «Львів» претендує більше 400 осіб.

31 грудня 2014 року Міністерство інфраструктури оголосило про старт відбору кандидатів на посади генеральних директорів «Укрзалізниці», аеропорту «Бориспіль» та аеропорту «Львів» спільно з експертами консалтингових компаній Talent Advisors, ЕBS та Deloitte.

Оцінювання (попередній відбір) кандидатів буде проводитися експертною групою відповідно до надходження пропозицій про участь від кандидатів.

Остаточний перелік фіналістів буде сформований і представлений на сайті Мінінфраструктури після оцінки всіх кандидатів.

Рішення про призначення керівника буде приймати міністр інфраструктури після спілкування з кожним із кандидатів-фіналістів.

Основним завданням, яке ставиться перед кандидатами на посаду директора аеропорту, є розробка стратегії розвитку аеропорту, яка перетворить існуючу інфраструктуру на популярний міжнародний транспортний хаб, дозволить залучити нових клієнтів, збільшити пасажиро- і вантажообіг, поліпшити фінансові результати та зміцнити позиції на ринку міжнародних перевезень.

Перед головою "Укрзалізниці" ставляться завдання щодо проведення реформування моделі управління бізнесом, здійснення трансформації організаційної структури шляхом впровадження бізнес-процесів та інструментів управління ефективністю, які будуть відповідати найкращим світовим практикам. Також буде необхідно забезпечити ефективність і прозорість комерційних операцій компанії і як наслідок - зростання фінансових результатів.