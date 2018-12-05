Дніпровська міськрада візьме кредит ЄБРР на придбання тролейбусів

11,5 млн євро планується отримати безпосередньо від ЄБРР, а 1,5 млн євро – від Фонду чистих технологій.

Дніпровська міськрада ухвалила рішення про залучення 13 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку на придбання 44 нових тролейбусів з низькою підлогою.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято сьогодні під час 38-ї чергової сесії міськради.

«11,5 млн євро ми отримаємо безпосередньо від ЄБРР, а 1,5 млн євро – від Фонду чистих технологій. Кредит розрахований на 12 років, пільговий період – 2 роки. Ця позика дасть змогу нашому місту придбати у 2019 році близько 50% усього тролейбусного парку», – зазначив директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев.

Планується, що 32 тролейбуси матимуть запас автономного ходу до 1 км, а 12 тролейбусів – із запасом ходу до 12 км. Ці машини допоможуть у майбутньому реалізувати проект комунального громадського транспорту для житлового масиву Придніпровськ. Також усі тролейбуси будуть оснащені кондиціонерами.