lifecell підвищує вартість понад половини тарифів

Оператор з 12 грудня підвищує вартість понад половини існуючих тарифних планів на 25-75 грн.

Український оператор мобільного зв'язку lifecell із 12 грудня підвищує вартість понад половини існуючих тарифних планів на 25-75 грн, повідомили в прес-службі компанії.

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«Із 12 грудня зміни торкнуться більше половини існуючих тарифних планів. В основному це буде зростання на 25-30 грн. І лише кілька зростуть від 40 до 75 грн. Водночас абоненти можуть перейти на будь-який інший тариф, якій задовольняє їхні потреби, до 31.01.2019 року безкоштовно», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що коригування цін на послуги мобільного зв'язку обумовлено загальними економічними факторами.

«При цьому наша пропозиція на ринку є збалансованою й пропонує різні тарифні пропозиції за показниками ціни та наповненням, що враховують профіль абонента», - сказано в повідомленні.

При цьому в прес-службі підкреслили, що за останні два роки це перше одночасне суттєве збільшення вартості тарифних планів, і фактори, які визначають цей процес, об'єктивні.

«В Україні все ще одні з найнижчих у світі цін на мобільний зв'язок. Але якість зв'язку та мобільного інтернету не дуже поступається багатьом європейським столицям, а іноді навіть і краща. Й точно значно дешевше. І при цьому інвестиції в розвиток інфраструктури стрімко зростали останніми роками, починаючи з появи 3G у країні й до запуску LTE», - йдеться в повідомленні.

Так, у 2018 році lifecell брав участь у 4G-тендерах, загальна сума перерахувань оператора до державного бюджету за відповідні ліцензії становила понад 1,7 млрд грн. І ще близько 2,6 млрд грн інвестовано в розгортання мережі четвертого покоління протягом цього року.

Також зазначається, що lifecell має унікальну для абонентів послугу - клієнт може самостійно сформувати свій індивідуальний тариф, використовуючи унікальний тарифний конструктор «Зроби сам», що дозволяє обрати лише ті послуги, яких потребує абонент. «Тобто користувач може самостійно визначити кількість хвилин, повідомлень і пропускної здатності після чого система автоматично підрахує місячну абонплату. Таким чином ми забезпечуємо максимально персоналізований підхід до кожного абонента», - підкреслили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, lifecell у липні-вересні 2018 року збільшив чистий збиток у 2 рази - до 185,6 млн грн із 92,1 млн грн за аналогічний період минулого року.

У 2017 році компанія отримала чистий збиток у розмірі 503,6 млн грн порівняно з чистим прибутком у 928,3 млрд грн у 2016 році. У 2015 році оператор отримав 4,439 млрд грн чистого збитку, що на 20,6% менше, ніж у 2014 році.

Довідка УНІАН. ТОВ «Лайфселл» на 100% належить компанії Euroasia Telecommunications Holdings B.V., 100% акцій якої володіє турецький оператор Turkcel.