Кримський міст просідає: експерти оцінили, чи зможуть ним поїхати потяги (відео)

На Кримському мосту опори рухаються в різних напрямках - одна просідає, а друга - піднімається.

Споруджуваний окупантами Керченський міст зміщується, повідомляло українське Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, посилаючись на результати космічної зйомки.

Зокрема, відомство зафіксувало кілька критичних ділянок, де відбуваються процеси зсуву: одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів на рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів на рік, йдеться в сюжеті "Крим.Реалії".

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Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі запевняє, що у випадку з Керченським мостом супутникові дані можуть багато розповісти: "Якщо "Гугл" може малювати 3D-картинку з точністю до сантиметрів, то чому ми не можемо стежити за стабільністю тієї чи іншої великої конструкції у тих же вимірах".

Український інженер-мостобудівник Петро Коваль каже, що просідання або підняття окремих конструкцій мостів від 1 до 9 сантиметрів – не критичні.

Експерти допускають, що може зупинитися будівництво залізничної частини Кримського мосту.

"Одна опора просідає, а інша - піднімається. Це дуже небезпечно для залізничного мосту...", - каже російський гідрогеолог Юрій Медовар.