Два українських порти мають скоротити робочий тиждень через блокування РФ Керченської протоки - Омелян
Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що через блокування Росією Керченської протоки українські порти змушені перейти на чотириденний робочий тиждень.
Про це урядовець повідомив у Facebook.
"Як ми й очікували, Москва здійснює ручне регулювання доступу торговельних суден в українські морські порти Азовського моря за давнім принципом Кремля: "хочу/не хочу". Про дотримання свободи судноплавства та не перешкоджання проходженню Керченською протокою навіть не йдеться", - зазначив Омелян.
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За його словами, українські порти "Маріуполь" та "Бердянськ" втратили більше половини вантажопотоку та змушені перейти на чотириденний робочий тиждень й скорочувати працівників.
Омелян додав, що 29 суден очікують на прохід Керч-Єнікальським каналом, а ще 11 суден стоять біля причалів у портах.
"Працюємо із союзниками по антиросійській коаліції щодо повернення окупованих територій, звільнення захоплених моряків і кораблів, відновленню міжнародного права та припинення економічної блокади Азовського регіону України", - зазначив міністр.
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Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.
При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.
Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".