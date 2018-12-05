Два українських порти мають скоротити робочий тиждень через блокування РФ Керченської протоки - Омелян

Українські порти "Маріуполь" та "Бердянськ" втратили більше половини вантажопотоку та змушені скорочувати працівників.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що через блокування Росією Керченської протоки українські порти змушені перейти на чотириденний робочий тиждень.

Про це урядовець повідомив у Facebook.

"Як ми й очікували, Москва здійснює ручне регулювання доступу торговельних суден в українські морські порти Азовського моря за давнім принципом Кремля: "хочу/не хочу". Про дотримання свободи судноплавства та не перешкоджання проходженню Керченською протокою навіть не йдеться", - зазначив Омелян.

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За його словами, українські порти "Маріуполь" та "Бердянськ" втратили більше половини вантажопотоку та змушені перейти на чотириденний робочий тиждень й скорочувати працівників.

Омелян додав, що 29 суден очікують на прохід Керч-Єнікальським каналом, а ще 11 суден стоять біля причалів у портах.

"Працюємо із союзниками по антиросійській коаліції щодо повернення окупованих територій, звільнення захоплених моряків і кораблів, відновленню міжнародного права та припинення економічної блокади Азовського регіону України", - зазначив міністр.

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Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".