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Продажі автомобілів в Європі продовжують падати

20:01, 05 грудня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Ілюстрація \ REUTERS

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Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані дослідницької компанії LMC Automotive, всього за минулий місяць в цьому регіоні було продано 1,05 млн автомобілів, у той час як у листопаді 2017 року цей показник становив 1,14 млн.

Аналітики LMC Automotive вважають, що на продажах продовжують позначатися нові, більш жорсткі стандарти перевірки рівня шкідливих викидів автомобілів (WLTP), які вступили в силу 1 вересня. Вони були розроблені у відповідь на скандал з фальсифікацією рівня викидів.

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Теги: #Європа#автомобілі#продажі