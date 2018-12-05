Продажі автомобілів в Європі продовжують падати

Всього за минулий місяць в цьому регіоні було продано 1,05 млн автомобілів.

Продажі автомобілів в Західній Європі в листопаді впали на 8,3%.

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Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані дослідницької компанії LMC Automotive, всього за минулий місяць в цьому регіоні було продано 1,05 млн автомобілів, у той час як у листопаді 2017 року цей показник становив 1,14 млн.

Аналітики LMC Automotive вважають, що на продажах продовжують позначатися нові, більш жорсткі стандарти перевірки рівня шкідливих викидів автомобілів (WLTP), які вступили в силу 1 вересня. Вони були розроблені у відповідь на скандал з фальсифікацією рівня викидів.