«Укрзалізниця» тимчасово продовжила роботу кас центрального київського вокзалу

Сьогодні 31 каса працюватиме до опівночі.

Роботу кас вокзалу станції «Київ-пасажирський» на сьогодні, 5 грудня, буде продовжено до 24:00.

Читайте такожУЗ заявила, що стабілізувала роботу онлайн-системи продаж квитків після масового збою

Про це в Facebook повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Зазначається, що в такому режимі сьогодні працюватиме 31 каса.

Нагадаємо, в онлайн-системі придбання квитків "Укрзалізниці" відбувся масовий збій: незважаючи на зняття необхідної суми, документи на проїзд користувачі не отримали. Ці проблеми з сервісом підтвердили і в самій компанії.

Зазначалося, що 4 грудня "Укрзалізниця" ввела обмеження в роботі онлайн-системи продажу квитків у зв'язку зі збільшенням навантаження в 6 разів.

Надалі в компанії заявили, що стабілізували роботу системи. Тим не менш, станом на 12:20 сайт booking.uz.gov.ua працював з перебоями.