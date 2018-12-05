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«Укрзалізниця» тимчасово продовжила роботу кас центрального київського вокзалу

19:49, 05 грудня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Сьогодні каси на центральному вокзалі Києва будуть працювати довше / vokzal.org.ua

Читайте такожУЗ заявила, що стабілізувала роботу онлайн-системи продаж квитків після масового збою

Про це в Facebook повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Зазначається, що в такому режимі сьогодні працюватиме 31 каса.

Нагадаємо, в онлайн-системі придбання квитків "Укрзалізниці" відбувся масовий збій: незважаючи на зняття необхідної суми, документи на проїзд користувачі не отримали. Ці проблеми з сервісом підтвердили і в самій компанії.

Зазначалося, що 4 грудня "Укрзалізниця" ввела обмеження в роботі онлайн-системи продажу квитків у зв'язку зі збільшенням навантаження в 6 разів.

Надалі в компанії заявили, що стабілізували роботу системи. Тим не менш, станом на 12:20 сайт booking.uz.gov.ua працював з перебоями.

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Теги: #Укрзалізниця#онлайн