«Укрзалізниця» тимчасово продовжила роботу кас центрального київського вокзалу
Роботу кас вокзалу станції «Київ-пасажирський» на сьогодні, 5 грудня, буде продовжено до 24:00.
Читайте такожУЗ заявила, що стабілізувала роботу онлайн-системи продаж квитків після масового збою
Про це в Facebook повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Зазначається, що в такому режимі сьогодні працюватиме 31 каса.
Нагадаємо, в онлайн-системі придбання квитків "Укрзалізниці" відбувся масовий збій: незважаючи на зняття необхідної суми, документи на проїзд користувачі не отримали. Ці проблеми з сервісом підтвердили і в самій компанії.
Зазначалося, що 4 грудня "Укрзалізниця" ввела обмеження в роботі онлайн-системи продажу квитків у зв'язку зі збільшенням навантаження в 6 разів.
Надалі в компанії заявили, що стабілізували роботу системи. Тим не менш, станом на 12:20 сайт booking.uz.gov.ua працював з перебоями.