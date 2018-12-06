"Укрзалізниця" обіцяє квитки на 30 додаткових поїздів вже наступного тижня (відео)

Тим, хто за квитки заплатив, але їх не отримав, радять вимагати повернення грошей у банках.

"Укрзалізниця" відкриє продаж квитків на 30 додаткових пар поїздів.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, електронний продаж квитків на потяги відновив свою роботу. Принаймні нині зранку придбати проїзні документи можна без будь-яких проблем. Однак ситуація попередніх двох днів, коли сайт зависав може повторитися, якщо одночасно ним користатимуться багато людей.

В «Укрзалізниці» обіцяють, що вже наступного тижня будуть квитки ще на 30 додаткових пар потягів. Тим, хто за квитки заплатив, але їх не отримав, радять вимагати повернення грошей у банках.