"Укрзалізниця" обіцяє квитки на 30 додаткових поїздів вже наступного тижня (відео)
09:57, 06 грудня 2018Транспорт/Зв'язок
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Тим, хто за квитки заплатив, але їх не отримав, радять вимагати повернення грошей у банках.
Укрзалізниця обіцяє додаткові квитки вже наступного тижня / фото 5 канал
"Укрзалізниця" відкриє продаж квитків на 30 додаткових пар поїздів.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, електронний продаж квитків на потяги відновив свою роботу. Принаймні нині зранку придбати проїзні документи можна без будь-яких проблем. Однак ситуація попередніх двох днів, коли сайт зависав може повторитися, якщо одночасно ним користатимуться багато людей.
В «Укрзалізниці» обіцяють, що вже наступного тижня будуть квитки ще на 30 додаткових пар потягів. Тим, хто за квитки заплатив, але їх не отримав, радять вимагати повернення грошей у банках.
"Укрзалізниця" відкриє продаж квитків на 30 додаткових пар поїздів
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