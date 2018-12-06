Контейнерний поїзд між Китаєм та ЄС запустять через Україну - Омелян

У Мінінфраструктури впевнені, що кількість таких поїздів становитиме близько тисячі на рік.

Прийнято рішення про запуск контейнерного поїзда між Китаєм і Європейським Союзом через територію України.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на спільному брифінгу з міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчеком.

"Я радий, що є рішення про запуск контейнерного поїзда між Китаєм і ЄС. Між Китаєм і Польщею через територію України. Ми переконані, що кількість таких поїздів буде близько тисячі на рік", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Китай 5 грудня підписали дорожню карту щодо реалізації ініціатив "Економічний пояс Великого шовкового шляху" і "Морський шовковий шлях", покликаних посилити економічне співробітництво між Європою та Азією. За словами віце-прем'єра Державної ради Китаю Ма Кая, КНР зарезервував близько 7 мільярдів доларів на спільні проекти в Україні.

Ініціатива Китаю "Один пояс - один шлях" передбачає розвиток торговельних відносин між Китаєм і Європою. Посол КНР в Україні Ду Вей зазначав, що цей проект немислимий без України.

Проекти в рамках "Шовкового шляху" в перспективі можуть дозволити Україні обійти транзитні обмеження Росії в країни Середньої Азії.