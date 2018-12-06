Україна і Польща хочуть запустити пряме залізничне сполучення Львів-Люблін вже в червні

За словами Омеляна, в грудні "Укрзалізниця" і Польська залізниця остаточно узгодять формат і термін запуску нових ліній.

Україна і Польща планують відкрити залізничне сполучення між Львовом і Любліном у червні 2019 року, а також планують запустити потяг Перемишль – станція Нижанковичі (Львівська область).

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Про це повідомив міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчек на спільному брифінгу з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном.

"Ми плануємо запустити залізничне сполучення між Львовом та Любліном. Тут можливі три підходи. Перший - це пересадка пасажирів у вагони з широкими рейками. Другий варіант - використання вагонів з автоматичною зміною ширини колії, щоб вони могли курсувати і польськими, і українськими шляхами. Третій варіант - будівництво повністю нової колії. На нашу думку, перший варіант - найбільш імовірний. Ми вважаємо, що цей потяг може почати курсувати в червні 2019 року або не пізніше зими наступного року", - сказав Адамчек.

Також міністр повідомив, що планується запустити повідомлення з Нижанковичами.

"Це не складно буде реалізувати. З польської сторони вже є фінансування. Незабаром ми запустимо це сполучення", - зазначив він.

У свою чергу Омелян зазначив, що в грудні "Укрзалізниця" і Польська залізниця остаточно узгодять формат і термін запуску нових ліній.

"За останній рік пасажиропотік між Україною та Польщею зріс у два рази. У нас є плани щодо подальшого розвитку сполучення. Ми домовилися, що в грудні "Укрзалізниця" і Польська залізниця узгодять формат запуску нових ліній і ми зможемо під Новий рік оголосити терміни запуску. Мова йде про направлення Люблін-Львів, Перемишль (Польща) – Нижанковичі (Україна)", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року був відкритий новий залізничний маршрут фірмового швидкісного потяга "Інтерсіті+" №705/706 Київ-Львів-Перемишль (Польща).