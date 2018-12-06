Новим президентом "Київстару" став гендиректор Beeline в Казахстані

З липня цього року він в додаток до своїх основних обов'язків в якості СЕО "Beeline Казахстан" тимчасово був призначений в. о. президента "Київстар".

Новим президентом найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" став генеральний директор Beeline в Казахстані Олександр Комаров.

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Про це повідомляється в офіційному прес-релізі групи компаній VEON.

"У липні цього року його було призначено тимчасово виконуючим обов'язки президента "Київстар" на додаток до своїх основних обов'язків в якості СЕО "Beeline Казахстан". Олександр приєднався до VEON п'ять років тому, а з 2015 року є СЕО "Beeline Казахстан". За час своєї роботи Комарову вдалося досягти сталого зростання доходів компанії і запустити нові цифрові сервіси", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до приходу в VEON Олександр був генеральним директором GroupM, однієї з найбільших маркетингових компаній в Україні, і займав керівні позиції в маркетингу і комерційної функції міжнародних та українських компаній.

"Олександр отримав ступінь MBA в Школі Економіки (Стокгольм), а також закінчив Київський політехнічний інститут", - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, влітку цього року Петро Чернишов, який раніше очолював бізнес-одиницю "Євразія" та займав посаду президента "Київстар" в Україні, вирішив покинути групу. В структурі управління групи VEON відбулися й інші зміни. Так, Шелль Мортен Йонсен, який з березня 2018 року обіймав посаду тимчасово, з 19 липня призначений головним операційним директором групи VEON.

Довідка УНІАН. "Київстар" – український оператор телекомунікацій, який надає послуги зв'язку і передачі даних на основі широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 3G і 4G. Послугами оператора користуються понад 26 млн абонентів.

Акціонери "Київстару" – міжнародна група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції групи перебувають у вільному обігу на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк) і Euronext (Амстердам).