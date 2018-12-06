Ціни на АЗС падають: скільки коштує заправити автомобіль

Ряд великих мереж АЗС в Україні знизили ціни на бензин і дизпальне ще на 50 коп. за літр.

Великі мережеві оператори АЗС ОККО і WOG з 5 до 6 грудня знизили ціни на бензини і дизельне паливо ще на 50 копійок за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

Так, у мережах національних операторів OKKO і WOG бензини і ДП подешевшали на 50 копійок за літр до: А-92 - 31,49 грн, А-95 - 32,49 грн, А-95 Преміум - 33,49 грн, ДП - 31,99 грн.

На 20-30 копійок за літр ціни знизили на АЗС AMIC до: А-92 - 31,49 грн, А-95 - 32,49 грн, А-95 Преміум - 33,49 грн, ДП - 31,79 грн.

У полтавському регіоні BVS і «Автотранс» знизили ціни на 10-30 копійок за літр до: А-92 - 30,38-30,39 грн, А-95 - 31,18-31,19 грн, ДП - 30,43 -30,44 грн.

На 1 грн за літр ціни знизилися на АЗС запорізької мережі ZOG і тернопільської «Автотехсервіс», а оператор «Укр-Петроль» знизив ціни на 1-1,5 грн за літр.

Крім того, зниження цін спостерігалося в таких мережах, як ОЛАС і Sun Oil.

Згідно з інформацією UPECO, станом на 6 грудня середня ціна на паливо в Україні становила: А-92 - 29,73 грн/л, А-95 - 30,87 грн/л, А-95 Преміум - 32,07 грн/л , ДТ - 30,58 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, ціни на заправках в Україні росли з кінця серпня на тлі істотного зростання світових цін на нафту, які почали знижуватися в другій половині жовтня, потягнувши за собою роздрібні ціни на бензин і ДП в Україні.