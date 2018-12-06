Мінінфраструктури попросило у ЄБРР і IFC грошей на аеропорт у Білій Церкві

Зараз експерти з Євросоюзу допомагають Україні в розробці цього пілотного проекту в рамках Програми технічної допомоги ЄС.

Міністерство інфраструктури України звернулося до Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародної фінансової корпорації (IFC) із проханням розглянути пілотний проект розвитку аеропорту в Білій Церкві на предмет можливого фінансування.

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Як повідомили в прес-службі Мінінфраструктури з посиланням на заступника очільника відомства з питань європейської інтеграції Віктора Довганя, зараз експерти з Євросоюзу допомагають Україні в розробці цього пілотного проекту в рамках Програми технічної допомоги ЄС.

«З огляду на результати попереднього техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), розробленого для аеропорту в Білій Церкві незалежними міжнародними консультантами за програмою Європейської комісії для України, Міністерство інфраструктури України звернулося до ЄБРР та IFC із проханням розглянути цей проект на предмет можливого фінансового рішення», - сказано в повідомленні.

Загалом, Міністерство інфраструктури ініціює широкий спектр проектів для розвитку інфраструктури як на загальнодержавному рівні, так і регіональному. Зокрема, це реалізація першої черги Великої кільцевої дороги навколо Києва, завершення капітальної реконструкції дороги Київ - Біла Церква і початок капітальної реконструкції дороги Київ - Чернігів.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Міністерство інфраструктури повідомило про плани до 2020 року створити міжнародний аеропорт "Біла Церква" із мультимодальною інфраструктурою для вантажних і пасажирських авіаперевезень, а також забезпечити розвиток сучасного центру технічного обслуговування та ремонту повітряних суден.

Тоді фахівці відомства оцінили орієнтовну вартість проекту в 52 млн євро, а орієнтовний строк реалізації - 2018-2020 роки.