Каси центрального київського вокзалу сьогодні знову будуть працювати до опівночі

Вчора каси також працювали в посиленому режимі, це дозволило пасажирам придбати 14773 квитки на поїзди.

Шостого грудня 28 квиткових кас вокзалів станції Київ-Пасажирський будуть працювати до опівночі, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Читайте такожУЗ заявила, що стабілізувала роботу онлайн-системи продажу квитків після масового збою

«Сьогодні, 6 грудня, 28 квиткових кас вокзалів станції Київ-Пасажирський працюватимуть до 00:00. Квиткові каси Укрзалізниці продовжують працювати у посиленому режимі другу добу для зручності пасажирів під час придбання проїзних документів», - зазначається на сайті компанії.

Повідомляється, що вчора каси також працювали до опівночі, це дозволило пасажирам придбати 14773 квитки на поїзди. УЗ, як стверджується, й надалі визначатиме тривалість роботи залізничних кас залежно від попиту з боку пасажирів.

В компанії нагадали, що залізничні квиткові каси та онлайн-система продажу квитків працюють в умовах високого навантаження через збільшений попит на квитки, зокрема, на період новорічних свят.

З наступного тижня УЗ, як стверджується, почне продаж квитків на додаткові поїзди. Очікується, що цього святкового сезону їх буде призначено не менше 30 – це понад 20 тисяч додаткових місць.

Раніше в онлайн-системі придбання квитків "Укрзалізниці" відбувся масовий збій: незважаючи на зняття необхідної суми, документи на проїзд користувачі не отримали. Ці проблеми з сервісом підтвердили і в самій компанії.

Зазначалося, що 4 грудня "Укрзалізниця" ввела обмеження в роботі онлайн-системи продажу квитків у зв'язку зі збільшенням навантаження в 6 разів. Надалі в компанії заявили, що стабілізували роботу системи.