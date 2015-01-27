Світовий банк виділить $800 мільйонів на ремонт дороги Київ-Харків

Світовий банк підтвердив свій намір інвестувати 800 млн дол. у проект із розвитку автодорожньої сфери в Україні - ремонт ділянки Полтава-Харків дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, план реалізації даного проекту обговорили на зустрічі перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер і менеджер глобальної практики з транспорту та ІКТ, регіон Європи та Центральної Азії (Колумбія) Хуан Гавіріа.

Як повідомили представники міністерства, проект складатиметься з двох частин. Перша з них - поліпшення дорожньої інфраструктури на ділянці в 130 км. Друга - це власне організація заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки руху, підтримка експлуатаційного стану дороги, впровадження системи зважувальних комплексів.

Переговори щодо змісту цього проекту тривали близько 6 місяців. Реконструкція ділянки Полтава-Харків буде одним з найбільших інвестиційних проектів Світового банку в Україні. Завдяки реалізації проекту автотранспортний коридор від Києва до Харкова, який має стратегічне значення для України, буде повністю оновлено.

Під час зустрічі сторони також обговорили перспективи співпраці з реформування «Укрзалізниці», перекваліфікації персоналу, безпеки дорожнього руху.

Читайте такожУкраїні потрібна програма економічної стабілізації із залученням зовнішнього фінансування - ЄБРРЯк повідомляв УНІАН, Світовий банк уже виділив 400 млн дол. на капремонт дороги Київ - Харків на ділянці Бориспіль - Лубни. Другий кредит у розмірі 450 млн дол. було надано на капремонт і підвищення безпеки руху на ділянці Лубни - Полтава.

У липні Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) заявляв про намір виділити Україні 800 млн дол. у рамках реалізації третього інфраструктурного проекту з будівництва і реконструкції автодоріг в Україні, що передбачає, зокрема, ремонт ділянки автодороги Полтава - Харків, автодороги Київ-Харків-Довжанський.