Призначений ще один додатковий поїзд Київ - Івано-Франківськ

У прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці") повідомили, що поїзд вирушить із Києва 30 січня о 22:23 і прибуде до Івано-Франківська о 11:37. У зворотному напрямку поїзд вирушить 1 лютого о 20:00 і прибуде до столиці о 09:01.

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«Поїздом зможуть скористатися також жителі Козятина, Вінниці, Хмельницького, Тернополя і Львова», - зазначили у прес-службі.

Також повідомляється, що даний поїзд курсуватиме у складі 18 вагонів (купе, плацкарт і люкс) - 732 місця.

«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та призначає додаткові поїзди на найбільш популярних напрямках, а також включає додаткові вагони до складу графікових поїздів», - наголосили у прес-службі.

У прес-службі нагадали, що раніше поїзд №269/219 Київ - Івано-Франківськ «Укрзалізниця» призначала на 23 і 25 січня.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Укрзалізниця" призначила на свята додатковий поїзд Дніпропетровськ - Львів.

Також повідомлялося, що до роботи в зимовий період «Укрзалізниця» підготувала понад 3 тис. пасажирських вагонів, із яких 2583 обладнані системою електрообігріву.

Станом на кінець грудня 2014 року на зимові свята "Укрзалізниця" запропонувала пасажирам понад 2,1 млн квитків на поїзди дальнього сполучення у найпопулярніших напрямках. У період різдвяних свят в Україні курсували 15 додаткових поїздів.