У листопаді в порти окупованого Криму зайшли 11 танкерів та вантажних суден-порушників – МінТОТ

У листопаді в порти тимчасово окупованого Криму зайшли 11 танкерів і вантажних суден, що є порушенням законодавства України.

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Про повідомляється на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

"З 1 по 30 листопада до портів окупованого Криму зафіксовано заходження 11-ти танкерів та вантажних суден-порушників. Усі судна були під прапором Російської Федерації. Загалом цими суднами здійснено 28 заходів до портів Севастополя та Керчі", - йдеться у повідомленні.

"Окрім того, на рейді в акваторіях портів Севастополя та Керчі, що використовуються для стоянки, зафіксовано 13 суден, серед яких 10 – під прапорами Російської Федерації та по одному під прапорами Белізу, Молдови та Республіки Того", - додали у МінТОТ.

У Міністерстві нагадали, що морські порти, розташовані у Євпаторії, Керчі, Севастополі, Феодосії та Ялті, є закритими на підставі розпорядження Кабінету міністрів України від 30 квітня 2014 року № 578-р «Деякі питання функціонування морського та річкового транспорту» та згідно з наказом Міністерства інфраструктури від 16 травня 2014 року № 255 «Про закриття морських портів».

"Заходження суден під іноземними прапорами до закритих морських портів та терміналів, розташованих на території АР Крим та м. Севастополь, є порушенням норм міжнародного права як дії, що підривають суверенітет України, а також порушенням законодавства України, і тягне за собою відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден, зокрема, кримінальну", - йдеться у повідомленні.