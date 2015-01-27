У Карпатах на місці сходження з рейок вантажних вагонів повністю відновили рух

Львівська залізниця (ЛЗ) 26 січня о 22:30 відкрила парний шлях на станції Лавочне (Львівська обл.) для руху поїздів, який було припинено вранці 25 січня у зв'язку зі сходженням з рейок десяти вагонів із рудою, повідомили у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, роботи з усунення усіх наслідків сходження вантажних вагонів тривають, проте потяги курсують на вказаній ділянці відповідно до графіку руху.

У прес-службі нагадали, що рух непарною колією на зазначеній ділянці залізничники відновили 26 січня о 9:30.

Згідно з повідомленням, 25 січня о 6:35 на станції Лавочне сталося сходження десяти вантажних вагонів поїзда сполученням Вечірній Кут - Чоп, який перевозив залізну руду. Внаслідок інциденту були пошкоджені вагони, маневрові світлофори, 85 м колії, збита опора контактної мережі, а також виникли затримки у русі поїздів.

У повідомленні підкреслюється, що в результаті аварії ніхто не постраждав, однак сходження вагонів спричинило незручності для пасажирів поїздів, які прямували з Києва в Ужгород, і приміських поїздів, які не змогли вчасно виконати свої рейси. Львівська залізниця організувала курсування цих поїздів за зміненим маршрутом - через станцію Сянки, а також організувала підвезення пасажирів спеціальним транспортом до Львова, щоб пасажири могли здійснити пересадку.

"Про остаточні причини інциденту фахівці зроблять висновок тільки після детального дослідження всіх матеріалів", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня о 06:35 на виїзді зі станції Лавочне Сколівського району Львівської області (1,5 км від станції у бік станції Чоп) у вантажного поїзда №1609 у складі 48 вагонів, який рухався зі станції Вечірній Кут Придніпровської залізниці на станцію Чоп Львівської залізниці, на затяжному повороті на швидкості 38 км/год зійшли з рейок 10 вагонів з рудою. В результаті аварії рух поїздів по станції Лавочне було тимчасово призупинено і здійснювався в об'їзд через станції Дрогобич та Самбір.

На місці події для ліквідації аварії працюють три відновлювальних поїзди зі станцій міст Стрий, Львів і Мукачево та 170 працівників «Укрзалізниці».