Гройсман анонсував черговий рік масштабного будівництва доріг

За його словами, уряд суворо контролюватиме обласні держадміністрації щодо якості виконання ремонтних і будівельних дорожніх робіт у регіонах.

Наступний рік стане роком масштабного будівництва і ремонту доріг в Україні, на зазначені цілі в державному бюджеті передбачено понад 50 млрд грн, що є рекордною сумою за всі роки незалежності нашої країни.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду в Раді.

«У цьому році ми почали масштабно будувати дороги в Україні, наступний рік буде ще масштабнішим. Звичайно, все за один рік зробити неможливо .... Гроші на зазначені цілі ми передбачили, це майже 55 млрд грн - рекордная цифра за всю історію нашої незалежності, 17 млрд грн піде на місцеві дороги», - сказав Гройсман.

Він також підкреслив, що в 2018 році вперше було створено стратегію розвитку українських доріг та їх будівництва, метою якої, зокрема, є будівництво і капітальний ремонт доріг між усіма обласними центрами України.

«У нас вперше в 2018 році було створено стратегію розвитку українських доріг та їх будівництва. І за 5 років ми повинні з вами об'єднати всі обласні центри між собою, і ми це зробимо обов'язково», - додав він.

За словами Гройсмана, уряд також строго контролюватиме обласні держадміністрації на предмет виконання ремонтних і будівельних дорожніх робіт у регіонах.

«Ми жорстко вимагатимемо від них (обласних держадміністрацій - УНІАН) якісної роботи в 2019 році, тому що багато хто з них не змогли виконати покладені на них завдання, сподіваюся, що вони в наступному році цю ситуацію виправлять», - підсумував прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтодору", на будівництво, реконструкцію і ремонт доріг державного значення в 2019 році буде спрямовано близько 20 млрд грн із загальної суми в 34,4 млрд грн на дороги державного значення, яка закладена в Дорожньому фонді.