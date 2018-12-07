На АЗС дешевшає автогаз - ціни знизилася до 15 гривень

Середня вартість зрідженого газу на АЗС знизилася до 15 грн/л, тоді як ще в жовтні вона досягала рекордних 16,99 грн/л.

Ряд мереж АЗС в Україні з 6 по 7 грудня знизили ціни на зріджений газ, який використовується в якості автомобільного палива, на 10-50 коп. за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

Наприклад, на АЗС SOCAR, WOG і OKKO автогаз подешевшав на 30-50 копійок за літр, до 15,53 грн, 15,48 грн, і 15,29 грн, відповідно.

Також ціни опустилися на станціях Glusco - до 14,85 грн/л, а на «БРСМ-Нафта» і Amic - до, 14,79 грн/л.

У мережі UPG ціну знизили на 20 копійок за літр, до 14,70 грн.

Крім того, зниження цін можна було спостерігати в мережах «Укргазвидобування», «Татнафта-АЗС-Україна», «Род-Ник» «Автотранс» та ін.

Таким чином, станом на 7 грудня 2018 року, середня вартість автогазу на АЗС в Україні знизилася до 15 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2018 року ціна на автогаз на АЗС в Україні досягла рекордних 16,99 грн за літр. На думку експертів, причинами зростання вартості зрідженого газу на заправках було зростання міжнародних котирувань, а також дефіцит з імпортними поставками.