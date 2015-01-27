Україна закрила повітряні пункти пропуску через держкордон на Донбасі

Кабінет міністрів України розпорядився тимчасово закрити повітряні пункти пропуску через державний кордон і пункти контролю, розташовані в Луганській і Донецькій областях, на території яких українські військовослужбовці проводять антитерористичну операцію проти російських терористів.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну №50-р від 21 січня, опублікованим на урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням, закриті повітряні міжнародні цілодобові пасажирсько-вантажні пункти пропуску Донецьк і Луганськ. Крім того, уряд розпорядився закрити залізничний міжнародний цілодобовий пункт контролю Іловайськ у Донецькій області.

Міністерству закордонних справ доручено довести до відому дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, а також дипломатичних представництв і консульських установ України інформацію про тимчасове закриття пунктів пропуску і пункту контролю.

У свою чергу, Адміністрації Державної прикордонної служби після усунення обставин, які призвели до тимчасового закриття пунктів пропуску і пункту контролю, доручено внести на розгляд Кабінету міністрів пропозицію щодо відновлення діяльності в цих пунктах пропуску і пункті контролю.

Як повідомляв УНІАН, в липні 2014 року українська авіавлада закрила авіаційний простір над сходом України після того, як російські терористи збили малайзійський авіалайнер «Боїнг-777» в небі над Донецькою областю.