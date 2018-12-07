"Укрзалізниця" призначила 5 додаткових поїздів на зимові свята

Для перевезень пасажирів у період зимових свят "Укрзалізниця" запропонувала пасажирам майже 120 тисяч місць в потягах, які курсують на постійній основі.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період новорічних та різдвяних свят призначила 5 додаткових поїздів.

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Як повідомила прес-служба компанії, вже відкрито продаж квитків на такі додаткові поїзди: №161/162 Київ – Миколаїв, який вирушатиме зі столиці 27, 29 грудня 2018 року та 3, 5, 9 і 13 січня 2019 року, а назад - 26, 28 грудня та 2, 4, 8, 12 січня; поїзд №205 Покровськ – Харків, який буде виконувати рейси в обидві сторони 28, 29, 30 грудня та 2, 4, 5 січня; поїзд №670 Кременчук – Бахмач, який курсуватиме туди і назад 8 січня; поїзд №797/798 Харків – Запоріжжя, який буде відправлятися в обидві сторони 25 грудня і 1, 8 січня; поїзд №736 Київ – Запоріжжя, який буде відправлятися в обидві сторони 22, 25, 29 грудня та 1, 5 січня.

За даними прес-служби, для перевезень пасажирів у період зимових свят "Укрзалізниця" вже запропонувала пасажирам майже 120 тисяч місць в потягах, які курсують на постійній основі.

"Ще понад 20 тисяч місць буде відкрито для продажу у додаткових поїздах. Більшість з них призначено саме на захід країни: Ужгород, Львів, Чернівці та Івано-Франківськ", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" повідомляла про плани призначити близько 30 пар додаткових поїздів на зимові свята.

4 грудня в онлайн-системі придбання квитків "Укрзалізниці" відбувся масовий збій: незважаючи на зняття необхідної суми, документи на проїзд користувачі не отримали. Тому "Укрзалізниця" ввела обмеження в роботі онлайн-системи продажу квитків у зв'язку зі збільшенням навантаження в 6 разів, які були зняті 5 грудня.