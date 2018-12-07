В Україні зріс попит на електрокари: ТОП-5 найпопулярніших моделей

Загалом протягом листопада первинну реєстрацію в Україні пройшли 598 електромобілів.

В Україні попит на електромобілі зріс в 2,4 рази в листопаді в порівнянні з торішнім показником.

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Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

За місяць первинну реєстрацію в Україні пройшли 598 електромобілів.

80% первинного ринку електрокарів становлять імпортовані машини з пробігом.

Найпопулярнішим електромобілем на українському ринку залишається Nissan Leaf. За минулий місяць 344 українця стали власниками автомобілів цієї моделі.

Другим за популярністю залишається автомобіль BMW i3. Перевагу цьому електромобілю Лейпцігського заводу BMW віддав 41 покупець.

Tesla Model S посіла третє місце - у листопаді 34 автомобілі цієї моделі отримали українську прописку.

На четвертому місці Renault Zoe з результатом 28 од.

Замикає п'ятірку лідерів Fiat 500e, який вибрали 24 покупця.

Загалом з початку року в Україні свою першу реєстрацію пройшли 4812 електромобілів, що майже в 2 рази більше ніж за аналогічний період 2017 року. Частка імпортованого секонд-хенду в цьому сегменті авторинку становить 84%.