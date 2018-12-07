У Києві представили заключний етап проекту "Керуй" (фоторепортаж)

Автобус спеціально обладнаний таким чином, аби складалося враження, ніби за кермом нікого немає.

У Києві відбувся заключний етап кампанії від проекту «Керуй» – «Автобус-привид у пошуках найкращого водія».

Зазначається, що мета проекту – розповсюдити ідею безпечного та відповідального керування транспортними засобами, а також важливості дотримання Правил дорожнього руху.

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Як повідомляв УНІАН, спільний проект Нацполіції та Консультативної місії Європейського союзу «Керуй» запустив на дороги України «некерований автобус-привид».

«Автобус-привид» є другим етапом соціального проекту «Керуй». Проект минулого року запустила Національна поліція разом із Консультативною місією Європейського Союзу для того, аби привернути увагу водіїв і пішоходів до безпеки дорожнього руху.

Автобус спеціально обладнаний таким чином, аби складалося враження, ніби за кермом нікого немає.