Омелян розраховує підписати договір про "єдине небо" з ЄС до квітня

Франція підтримує Україну у питанні підписання договору про "єдине небо".

Міністерство інфраструктури України розраховує підписати угоду про спільний авіаційний простір ("єдине небо") між Україною та Європейським Союзом на наступний день після Brexit - виходу Великобританії зі складу ЄС, яке заплановане на кінець березня 2019 року.

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Як повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України, таку надію висловив глава відомства Володимир Омелян в рамках робочої зустрічі у Франції з міністром транспорту Франції Елізабет Борн.

"Я вдячний за активну позицію Франції щодо спільного авіаційного простору. Тому що фактично стримуючим елементом зараз є відсутність єдиного авіаційного простору між Україною та ЄС. Я дуже сподіваюся, що наступного дня після Brexit ми зможемо підписати цю угоду", - цитує прес-служба Омеляна.

У свою чергу Борн зазначила, що Франція підтримує Україну у питанні підписання договору про "єдине небо" з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна протягом кількох років веде переговори з ЄС про спільний авіаційний простір, яке дозволило б українським та європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі Євросоюзу та України. Разом з тим підписання угоди неможливо без вирішення спору між Великобританією та Іспанією щодо Гібралтару, і Україна не має права самостійно приймати будь-які односторонні рішення в даному напрямку. Питання визначення цієї території обговорюється європейської та української сторонами з червня 2014 року. При цьому в іншій частині угоду було парафовано ще в 2013 році.