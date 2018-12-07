Кожне п'яте судно, зупинене Росією, йде під європейським прапором – Омелян

Збитки компаній від простою суден становлять від 10 до 50 тисяч доларів на добу

Кожне п'яте судно, яке незаконно зупиняється Росією і змушене простоювати кілька діб в акваторії Азовського моря, належить європейським судновласникам, і його добовий простий оцінюється від 10 до 50 тисяч доларів.

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Як повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України, про це заявив голова відомства Володимир Омелян в рамках робочої зустрічі у Франції з міністром транспорту Франції Елізабет Борн.

"Кожне п'яте судно, яке зупиняється росіянами і чекає кілька діб, - під європейським прапором. Добовий простій судна коштує від 10 до 50 тисяч доларів. В результаті європейські платники податків мають платити додатково за те, що Росія вирішила ігнорувати норми міжнародного права", - цитує прес-служба Омеляна.

Міністр інфраструктури подякував Франції за підтримку України в ситуації з агресією Росії в Азовському морі, зазначивши, що це проблема не тільки нашої країни, але і всієї Європи.

"Це складна ситуація не лише для України чи Азовського регіону, але і для всієї Європи. Росія не зупиниться на Азовському морі, Росія не зупиниться в Україні. Якщо їм зійде з рук ситуація в Керченській протоці, то наступного року вони робитимуть те саме в Чорному і Балтійському морях. Тому дуже важливо, щоб наші європейські і американські союзники говорили одним голосом, і я радий, що це відбувається", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держприкордонслужби, за станом на ранок 7 грудня на якірних стоянках і рейдах в очікуванні проходу по Керченській протоці перебувають понад 140 суден, 98 з яких з боку Чорного моря.

25 листопада кораблі ФСБ Росії заблокували проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і катерів "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українським судам, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

24 українських військовослужбовців були взяті в полон. Троє з них отримали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим судом в Криму, після чого їх перевезли в московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".

Київ звинувачує російську владу в провокації і вважає інцидент в Чорному морі актом агресії. Лідери західних країн вимагають від Росії негайного звільнення українських моряків.