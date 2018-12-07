В "Укрзалізниці" розповіли, коли почне курсувати поїзд "Мукачево-Будапешт"

Тривалість поїздки складе шість годин.

Запуск першого рейсу сполученням "Мукачево-Будапешт" заплановано на 9 грудня.

Про це у п'ятницю, 7 грудня, у своєму Facebook розповів в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

"Це буде щоденний прямий безпересадковий маршрут. Рухомий склад, що курсуватиме євроколією, належить Угорським залізницям. Ми зі свого боку збудували окрему платформу, відремонтували колію, засоби сигналізації та зв’язку", - написав він.

Тривалість поїздки, за його словами, складатиме шість годин. Вартість квитка - 23 євро (близько 720 гривень). "З переваг - не витрачатимемо час на технічні операції для курсування на вузькій колії. Це заощадить час", - зазначив Кравцов.

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Він також зазначив, що від початку року кількість українських пасажирів, що мандрували до Європи, збільшилась вдвічі. "На Мукачево ми маємо великі плани. Там маємо розвинуту мережу залізничного сполучення з усіма регіонами України, і створення мережі поїздів до ЄС дозволяє створити потужний хаб для таких перевезень", - додав залізничник.

Наразі "Укрзалізниця" веде переговори із колегами з Чехії та Словаччини для запуску маршруту до Праги.