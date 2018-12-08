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Відзавтра столична міська електричка курсуватиме за новим графіком

11:02, 08 грудня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Київська міська електричка змінює графік / фото УНИАН

Про це попереджає КП «Київпастранс».

«Ми намагаємося постійно покращувати якість послуг та підвищувати комфорт ваших поїздок, тому з 9 грудня 2018 року ми змінюємо розклад руху міських електропоїздів. Сподіваємося, відтепер час прибуття електричок стане для вас зручнішим», - зазначається в повідомленні.

З оновленим розкладом вже можна ознайомитись на офіційному веб-сайті «Київпастрансу». Трохи згодом він буде розміщений також на всіх зупинках міської електрички.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» скасувала деякі поїзди «Київ Бориспіль Експрес» до аеропорту "Бориспіль" на п'ятий день після початку регулярного сполучення між Києвом і головними повітряними воротами України.

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Теги: #Київ#міська електричка