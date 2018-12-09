Експрес в "Бориспіль" знову зламався, навіть не виїхавши за межі Києва

Через поломку потяга пасажири потрапили в аеропорт на годину пізніше від заявленого часу.

Екс-депутат Київради Олексій Давиденко розповів про чергову поломку злощасного експреса Київ – Бориспіль.

Відповідний пост він опублікував у Facebook.

За його словами, на цей раз потягу не вдалося навіть виїхати за межі Києва. Функцію тягача знову довелося виконувати локомотиву.

"Коли він зламався перший раз, я подумав - з ким не буває. Перехвилювалися. Коли він зламався другий раз, я подумав - всяке буває. Недогледіли. А сьогодні вранці він зламався в черговий раз і я подумав - який сором і ганьба", – пише Давиденко.

Екс-депутат також розповів про свою знайому, яка через поломку потягу потрапила в аеропорт на годину пізніше від заявленого часу.

Читайте такожВ "Укрзалізниці" розповіли, коли почне курсувати поїзд "Мукачево-Будапешт"

"Експрес в аеропорт, який не в змозі вчасно приїхати - це все одно що світло, яке раптово вимикається, в операційній під час операції. Те, що повинно було стати швидким і зручним, стало повільним і проблемним", - зазначив Давиденко.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада «Укрзалізниця» запустила залізничний експрес Kyiv Boryspil Express між станцією «Київ-Пасажирський» і міжнародним аеропортом «Бориспіль». На відкритті були присутні президент Петро Порошенко, прем'єр Володимир Гройсман, міністр інфраструктури Володимир Омелян.

На наступний день після його запуску Швидкісний експрес з Києва в аеропорт «Бориспіль» зламався. Майже всі пасажири експрес-поїзда встигли на свої рейси. Одному з пасажирів "Укрзалізниця" компенсувала 550 доларів за новий квиток.

4 грудня експрес знову зламався на перегоні Дарниця-Фармацевтична.