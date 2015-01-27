Міністр інфраструктури зобов'язав транслювати тендерні закупівлі в інтернеті

Міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський зобов'язав «Укрзалізницю», аеропорт «Бориспіль», Адміністрації морських портів України, «Укрзалізничпостач», Украерорух та «Укрпошту» проводити процедуру тендерних закупівель в онлайн-режимі.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook і опублікував фото розпорядження міністра.

Крім того, згідно з документом, міністр зобов'язав підприємства на своїх сайтах за три дні оголошувати про місце і час проведення тендерів.

«Як тільки знайдемо кошти на е-Governance - трансляція буде відбуватися також і на сайті міністерства», - повідомив Омелян.

Також, за його словами, міністр інфраструктури звернеться до керівників структурних підрозділів та їхніх заступників з проханням дати згоду на оприлюднення їхніх декларацій за 2013 рік.