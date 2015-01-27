Одеська залізниця посилила охорону стратегічних об'єктів

Одеська залізниця (ОЗ) з метою захисту від проникнення на територію станцій сторонніх осіб та забезпечення протидії можливим терористичним актам, посилила заходи безпеки на стратегічних транспортних об'єктах, зокрема мостах і тягових підстанціях.

Згідно з прес-релізом Міністерства інфраструктури України, служба відомчої воєнізованої охорони Одеської залізниці додатково виставила охорону на 37 стратегічних об'єктах: 24 мостах і 13 тягових підстанціях.

Згідно з повідомленням, у стрілецькі підрозділи з охорони об'єктів та вантажів загонів воєнізованої охорони Одеської магістралі найближчим часом буде прийнято ще 50 працівників, а на окремих станціях збільшено кількість співробітників, задіяних в охороні, в тому числі на станціях Одеса - Пересип та Іллічівськ - Поромна.

Також повідомляється, що Одеська залізниця організувала заняття з метою інформування про порядок першочергових дій у разі загрози здійснення терористичних або диверсійних актів.

«Для залізничників, які здійснюють технічне обслуговування рухомого складу та колії, проведено інструктажі щодо звернення уваги на залишені предмети і речі на залізничних коліях, під вагонами», - наголошується в повідомленні.

За даними прес-служби, також залізничники з метою поліпшення освітлення станції в районі перехідного мосту Одеського парку станції Одеса-Пересип, де перебувають вагони з небезпечними вантажами, мають намір додатково встановити 12 прожекторів, а також встановити систему відеоспостереження на території станції.

Крім того, залізничники готують техніко-економічне обґрунтування і розробку схеми огородження станції Одеса-Пересип, зокрема, попередньо заплановано використати металеву сітку, що «дасть можливість залишити гарну видимість для запобігання незаконним проникненням».

Раніше виконуючий обов'язки голови Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Максим Бланк повідомляв, що власної охорони залізниць у сформованій у країні ситуації не вистачає для забезпечення надійного захисту всіх стратегічних об'єктів залізничної інфраструктури.

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Як повідомляв УНІАН, внаслідок бойових дій на сході України орієнтовно пошкоджені 1425 об'єктів залізничної інфраструктури, для відновлення яких, за попередніми підрахунками, необхідно 830,3 млн грн, з них залізничники відновили 686 об'єктів на суму близько 94 млн грн.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить на території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообороту і більш як 16% пасажирообороту залізниць України.