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Porsche відкликає в США ряд автомобілів через проблеми з кріпленням для лиж

09:59, 10 грудня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

Машини в цій комплектації оснащені спеціальними кріпленнями позаду другого ряду сидінь, які призначені для сумки, в якій можна перевозити приладдя для катання на лижах. На ці кріплення звернула увагу Національна служба безпеки на дорогах.

«Кріплення сумки для лиж було виконано з використанням невідповідних ниток, що потенційно може призвести до розриву ременів і проблем з безпекою у випадку аварії», — зазначили в агентстві. Якщо під час аварії ремені розриваються, то лижна сумка може опинитися в салоні в незакріпленому стані і завдати шкоди пасажирам.

Як зазначає Bloomberg, вартість автомобілів Porsche цій комплектації становить близько $160 тис., відкликанню підлягають приблизно 250 автомобілів. Вартість самих кріплень — $200. Їх заміну дилери будуть проводити безкоштовно.

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Теги: #автомобіль#Porsche