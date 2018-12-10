Porsche відкликає в США ряд автомобілів через проблеми з кріпленням для лиж

Власникам люксових автомобілів Porsche в США доведеться віддати свої машини для заміни кріплень для лиж. Деталь за $200, як визнали в службі безпеки на дорогах, ставила під загрозу пасажирів машин вартістю від $160 тис.

Автовиробник Porsche відкличе в США ряд машин люксових марок Cayenne і Macan через неякісно зроблене кріплення для лижної сумки.

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Про це повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

Машини в цій комплектації оснащені спеціальними кріпленнями позаду другого ряду сидінь, які призначені для сумки, в якій можна перевозити приладдя для катання на лижах. На ці кріплення звернула увагу Національна служба безпеки на дорогах.

«Кріплення сумки для лиж було виконано з використанням невідповідних ниток, що потенційно може призвести до розриву ременів і проблем з безпекою у випадку аварії», — зазначили в агентстві. Якщо під час аварії ремені розриваються, то лижна сумка може опинитися в салоні в незакріпленому стані і завдати шкоди пасажирам.

Як зазначає Bloomberg, вартість автомобілів Porsche цій комплектації становить близько $160 тис., відкликанню підлягають приблизно 250 автомобілів. Вартість самих кріплень — $200. Їх заміну дилери будуть проводити безкоштовно.