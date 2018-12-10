Верховна Рада купила сім Toyota Camry на 5,6 мільйона гривень

Згідно з першою угодою, фірма поставить 5 автівок Toyota Camry по 790 тис. грн, а згідно з другим договором – 2 авто Toyota Camry по 805 тис. грн.

Автобаза Управління справами Апарату Верховної Ради України 27 листопада за результатами двох тендерів замовила ТОВ «Фірма «Алмаз Мотор, ЛТД» легкових автомобілів на загальну суму 5,56 млн грн.

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Про це повідомляється в системі «Прозорро», передають «Наші гроші».

Згідно з першою угодою, фірма поставить 5 автівок Toyota Camry на загальну суму 3,95 млн грн (по 790 тис. грн.), а згідно з другим договором – 2 авто Toyota Camry за 1,61 млн грн (по 805 тис. грн.).

Кожен з семи автомобілів матиме круїз-контроль, систему допомоги під час паркування з камерою заднього виду, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/пасажир, аудіосистему Toyota (радіоприймач, CD/MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 7’’ та 6 динаміків, подушки безпеки.

У автосалонах автівки Toyota Camry у комплектації Comfort, які придбала автобаза, продають за 794 тис. грн.

Під час перших торгів щодо 5 автівок Toyota Camry конкурентами «Алмаз Мотор, ЛТД» були ТОВ «Авто-плаза» Олексія Панасюка і депутата Херсонської міськради від «Укропу» Валерія Боржкова та ТОВ «Гранд Мотор», кінцевим бенефіціаром якого є екс-нардеп від БПП Михайло Гвоздьов. Їх пропозиції були вищими: «Авто-плази» на 400 грн, «Гранд Мотор» на 148 тис. грн. На другому аукціоні пропозиція єдиного конкурента переможця – «Гранд Мотор» – була більшою на 8 тис. грн.

Дніпровська «Фірма «Алмаз Мотор, Лтд» із однойменної групи компаній «Алмаз» належить Олексію Шохі та Олександру Корнієнку, який також є директором фірми.